نجم ليفربول السابق: محمد صلاح ممتع لدرجة تجعلني أنتفض من مقعدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد نجم ليفربول السابق، روبي فاولر بتعدد الطرق التي يسجل منها النجم المصري للفريق، محمد صلاح، أهدافه خلال الموسم الحالي.

وقال فاولر في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي معلقا على هدف صلاح أمام توتنهام "كان هدفًا رائعًا، لكنني معجب بكل أهدافه. لم تزعجه المسافة التي تبعد حوالي 30 مترًا عن المرمى وراوغ 5 لاعبين قبل أن يسدد ببراعة داخل الشباك".

وأضاف نجم ليفربول السابق قائلا "هو يسجل بكل الطرق ونحن معجبون بذلك. لا أهتم بطريقة إحرازه للأهداف، وأريد فقط أن يستمر فيما يقدمه".

وتابع فاولر حديثه قائلا "صلاح لاعب استثنائي ولا يتوقف عن الركض. ويبدو أنه جاهز للتهديف في كل المباريات لما يمتلكه من سرعة وحدة، ودائمًا يسبب معاناة لدفاعات المنافس".

وعن تشجيعه لليفربول رغم الاعتزال قال المهاجم الإنجليزي السابق "نحن كلاعبين قدامى لا نزال مشجعين كبار لليفربول، ونتمنى استمراره. نريد أن يحطم صلاح كل الأرقام القياسية، فتسجيله للأهداف يعني سير الفريق على الطريق الصحيح. بالطبع نريد أن يسجل باقي اللاعبين، لكنه يقوم بدوره على أكمل وجه. هو رائع في تسجيل الأهداف وربما يستمر لفترة طويلة".

وقال فاولر أيضا "حين نذهب لحضور المباريات، ننتظر المتعة من اللاعبين، وهو أحد هؤلاء المُمتعين الذين يجعلوك تنتفض من فوق مقعدك"..

يذكر أن صلاح سجل 28 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول، خلال الموسم الحالي، كما أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدفا.