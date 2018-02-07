لماذا ستشكل مواجهة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم حدثا تاريخيا للعرب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيخوض المنتخب السعودي مباراة افتتاح كأس العالم 2018، أمام المنتخب الروسي، ليكون أول منتخب عربي يخوض المواجهة الافتتاحية في تاريخ المونديال، وسيكون الأخضر على موعد مع صناعة التاريخ في حال فوزه في هذه المباراة، نستعرض لكم 5 أسباب ستجعل من هذه المباراة، مواجهة تاريخية لأبناء المملكة وللعرب.

عقدة المستضيف

لم يخسر أي منتخب مستضيف لكأس العالم عبر التاريخ، المباراة الافتتاحية، لذلك إن تمكن الأخضر من الفوز على روسيا في هذه المواجهة سيكون أول منتخب ينجح في كسر عقدة المنتخب المضيف في الافتتاح.

أول فوز عربي

سيكون المنتخب السعودي أول منتخب عربي يحقق الفوز على فريق البلد المستضيف عبر تاريخ كأس العالم، وقد تنجح مصر في فعل ذلك إن لم يحالف الحظ الأخضر في المباراة الافتتاحية.

أول انتصار للعرب على روسيا

سيحقق المنتخب السعودي أول فوز للعرب على روسيا عبر تاريخ كأس العالم، إذ تواجه المنتخب الروسي مع المنتخب التونسي في كأس العالم 2002 وفازت روسيا بهدفين نظيفين، في حين تعادل المنتخب الجزائري مع روسيا بهدف لمثله في نسخة 2014.

أول فوز للسعودية منذ 1994

كان آخر انتصار للأخضر السعودي في كأس العالم، أمام نظيره البلجيكي في نسخة 1994، حين نجح المنتخب السعودي بالفوز بفضل هدف سعيد العويران التاريخي.

أول هدف منذ 2006

سيسجل صاحب الهدف الأول في كأس العالم 2018، أول هدف للسعودية في المونديال منذ نسخة عام 2006، حين سجل سامي الجابر هدفا في مرمى تونس.