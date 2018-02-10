في مثل هذا اليوم.. مصر تحصد اللقب الخامس وتصبح الأكثر تتويجا بأمم أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب المصري لقب بطولة كأس أمم أفريقيا في مثل هذا اليوم من عام 2006، للمرة الخامسة في تاريخه، ليصبح أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة الأغلى في القارة السمراء.

استضافت مصر تلك النسخة من البطولة، وقاد المدرب المصري المخضرم، حسن شحاتة، منتخب الفراعنة في تلك البطولة.

تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد سبع نقاط، متفوقا على ساحل العاج والمغرب وليبيا، قبل أن يلتقي بالكونغو الديمقراطية في ربع النهائي ويهزمها بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد.

اصطدم الفراعنة بالمنتخب السنغالي، في المربع الذهبي، ونجحوا في هزيمة السنغال بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يلتقوا بساحل العاج في المباراة النهائية.

نجح المنتخب المصري بحسم اللقب بركلات الترجيح، بعد ان ساد التعادل السلبي أجواء الأشواط الأصلية والإضافية، ليتوج الفراعنة باللقب الخامس في تاريخهم.

وأصبحت مصر أكثر بلد تحقق لقب البطولة الأفريقية، متفوقة على الكاميرون التي كان بحوزتها أربعة ألقاب في ذلك الحين، أما حاليا فحصد المنتخب المصري الكأس الأفريقية في سبع مناسبات مقابل خمس للمنتخب الكاميروني.