نجم مانشستر سيتي يسجل رقما قياسيا.. ومحرز يعود للمشاركة مع ليستر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ليستر سيتي بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي شهدت مشاركة النجم الجزائري رياض محرز للمرة الأولى مع ليستر منذ إغلاق سوق الانتقالات الشتوية والتي فشلت فيها صفقة انتقاله إلى "مواطني مانشستر"، كما حقق اللاعب البلجيكي للسيتي، كيفن دي بروين، رقما قياسيا جديدا بعد أن صنع ثلاثة أهداف في المباراة.

نجح دي بروين في صناعة ثلاثة أهداف لفريقه، الأمر الذي جعله يحطم رقما قياسيا بعد أن وصل إلى صناعة 77 هدفا خلال ست سنوات، ليصبح أفضل صانع أهداف خلال هذه المدة في الدوريات الخمسة الكبرى وفقا لما نشره موقع "Opta" المتخصص بإحصائيات الدوريات الأوروبية.

ويتفوق اللاعب البلجيكي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفارق هدف وحيد خلال السنوات الست الماضية، إذ قام ميسي بصناعة 76 هدفا.

من جانبه، شارك محرز للمرة الأولى مع فريقه منذ جولتين، أي منذ إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، والتي شهدت فشل انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي، الأمر الذي دفعه للاختفاء عن الأنظار دون أن يكشف عن مكانه.

ورحب قسم من جماهير ليستر بدخول اللاعب الجزائري في شوط المباراة الثاني، إذ قاموا بالتصفيق له في الوقت الذي لزم فيها جزء آخر من الجماهير الصمت.

أما الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، فسجل أربعة أهداف، "سوبر هاتريك"، ليعادل عدد أهداف النجم المصري محمد صلاح، برصيد 21 هدفا، كما أصبح رابع لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في أربعة مواسم متتالية، بعد ألان شيرار وتييري هنري وهاري كين.

يكر أن مانشستر سيتي ابتعد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة، ليوسع الفارق مع مانشستر يونايتد إلى 16 نقطة مؤقتا.