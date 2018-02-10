نيمار يتحدى الثلج بالجلوس "شبه عار" قبل مواجهة ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو يجلس شبه عار في منطقة تغطيها الثلوج، وذلك قبل مواجهة فريقه، باريس سان جيرمان مع ريال مدريد، الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وظهر نيمار وهو يجلس شبه عار وسط الثلوج، مرتديا قبعة "بابا نويل"، التي يرتديها البعض احتفالا بعيد الميلاد.

ويستعد النجم البرازيلي لخوض إحدى أهم المباريات لفريقه خلال الموسم الحالي، حين يواجه الفريق الملكي ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الفريق الباريسي ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 62 نقطة وبفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه، في الوقت الذي يحتل به نيمار المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف زميله في الفريق، إدينسون كافاني.