توتنهام يفوز على أرسنال في "ديربي الكراهية" ويبعده عن المنافسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح توتنهام في خطف الفوز رقم 12 على أرسنال، خلال المواجهة رقم 52 بين الغريمين التقليديين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل هدف النجم الإنجليزي وهداف الدوري، هاري كين.

جاء الشوط الأول مخيبا لآمال المشجعين، إذ اتسم بالحذر من قبل الجانبين، ولم يشكل أي منهما خطرا على مرمى الآخر، لينتهي الشوط سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استلم توتنهام زمام السيطرة على مجريات اللقاء، وتمكن من ترجمة سيطرته إلى هدف المباراة الوحيد برأسية مميزة من كين، عند الدقيقة 49.

حاول "السبرز" إضافة الهدف الثاني، لكن محاولاتهم باءت بالفشل رغم خطورتها الكبيرة على مرمى الحارس التشيكي بيتر تشيك، قبل أن يقوم المدرب الفرنسي أرسين فينغر بتبديلات هجومية، لكن محاولات الضيوف لم تسفر عن هدف التعادل لتنتهي المباراة بهدف نظيف لأصحاب الأرض..

وبهذا الفوز، وصل توتنهام إلى نقطته رقم 52، في المركز الثالث، مؤقتا، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد أرسنال عند النقطة 46، لتصعب مهمته في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.