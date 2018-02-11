رقم قياسي سلبي للاعبي مانشستر يونايتد بسبب "التمثيل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي شهدت ثلاثة إنذارات للاعبي اليونايتد بسبب ادعاء السقوط أو "التمثيل".

ونجح نيوكاسل في تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب الاسكتلندي مات ريتشي، عند الدقيقة 65، من عمر اللقاء.

وتلقى ثلاثة لاعبين من مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ وأندير هيريرا وأنتونيو فالنسيا، إنذارات بسبب "التمثيل"، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعد أن تلقى نفس العدد من لاعبي بورنموث ثلاثة إنذارات، وفقا لموقع Opta المتخصص في إحصائيات الدوريات الأوروبية.

أما الرقم السلبي الآخر لليونايتد، فهو لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تلقى هزيمته السادسة أمام المدرب الإسباني رافا بينيتز، وهو أكثر مدرب ينجح في هزيمة "مو" بعد مواطنه بيب غوارديولا الذي نجح بالفوز على مورينيو في تسع مناسبات.

يذكر أن الفارق بين مانشستر يونايتد والمتصدر، مانشستر سيتي وصل إلى 16 نقطة، بعد فوز الأخير، السبت، على ليستر سيتي.