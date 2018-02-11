محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول بعد تسجيله الهدف رقم 22

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق النجم المصري محمد صلاح رقما تاريخيا، بعد أن صنع الهدف الأول وسجل الثاني لفريقه أمام ساوثهامبتون، ليشارك في 29 هدفا لليفربول خلال الموسم الحالي، ويصبح أكثر لاعب يشارك بهذا العدد من الأهداف خلال موسمه الأول مع الفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح 22 هدفا خلال الموسم الحالي وصنع سبعة أهداف، ليصبح أول لاعب يشارك في هذا العدد من الأهداف في موسمه الأول، عبر تاريخ مشاركات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لموقع Opta المتخصص بإحصائيات الدوريات الأوروبية.

وقام الفرعون المصري بصناعة الهدف الأول لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، قبل أن يقوم الأخير بصناعة الهدف الثاني لصلاح، بطريقة مميزة.

يذكر أن النجم المصري يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي "البريميرليغ" خلال الموسم الحالي خلف مهاجم توتنهام هوتسبرز، هاري كين، بهدف وحيد.