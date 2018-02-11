مورينيو: لاعبو نيوكاسل يونايتد قاتلوا كالحيوانات في أرضية الملعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، إن لاعبي نيوكاسل يونايتد قاتلوا "كالحيوانات"، بعد خسارة فريقه أمام الفريق الأبيض والأسود بهدف نظيف.

وصرح مورينيو بعد نهاية المباراة قائلا "لقد قاتلوا كالحيوانات، وكلمة الحيوان في كرة القدم جيدة، أتمنى أن يأخذوا كلامي كمديح".

وأضاف المدرب البرتغالي "لقد قدموا كل ما لديهم وقد ساعدهم الحظ، وأكرر، قاتلوا كالحيوانات".

وتابع مورينيو حديثه قائلا "لقد أعطوا ما لديهم وما لا لديهم، وهذا أمر جميل في عالم كرة القدم، أعتقد أنهم يشعرون بالإحساس الأجمل على الإطلاق".

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر بهدف نظيف أمام نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب الأخير وتجمد رصيده عند النقطة رقم 56 في المركز الثاني.