ماذا قال محمد صلاح بعد الفوز على ساوثهامبتون وتتويجه كرجل للمباراة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد النجم المصري محمد صلاح بعد المباراة التي قاد فيها ليفربول نحو الفوز على ساوثهامبتون بصناعته لهدف وتسجيله لآخر، أنه يعمل دائما على المساعدة الفريق عبر تسجيل الأهداف.

وقال صلاح "حصدنا ثلاث نقاط مهمة جدا، أنا أعمل دائما على مساعدة الفريق، عبر تسجيل الأهداف".

وقاد الفرعون المصري فريقه للفوز على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، عبر صناعته لهدف لزميله البرازيلي، روبيرتو فيرمينيو، وتسجيله لآخر.

بهذا الهدف، وصل صلاح إلى هدفه رقم 22 في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي "البريميرليغ" خلف المتصدر، هاري كين، بهدف وحيد.

يذكر أن ليفربول وصل إلى نقطته رقم 54، في المركز الثالث، ليصبح على بعد نقطتين من صاحب المركز الثاني، مانشستر يونايتد.