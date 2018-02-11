قائد ريال مدريد يشعل خلافا بين متابعيه بسبب ملابسه.. وأحدهم: هل اختارها ألفيش لك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اختلف متابعو النجم الإسباني وقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، على الزي "الغريب" الذي ارتداه نجمهم المفضل، الذي نشر صورة له على موقع "إنستغرام" وهو يرتدي ملابس غير مألوفة وسأل متابعيه عن رأيهم فيها.

وظهر راموس مرتديا سروالا أحمر ومعطفا أسود بالإضافة إلى قبعة حمراء، وهو الأمر الذي لم يعجب عددا من متابعيه.

وقال أحد المتابعين ساخرا من ملابس قائد الريال "هل اختار لك داني ألفيش هذه الملابس؟"، في إشارة إلى لاعب باريس سان جيرمان، البرازيلي الذي يشتهر بأزيائه الغريبة.

وكتبت متابعة أخرى لراموس "لا يهمني ثمن هذه الملابس، لكنها بشعة، وأنت وسيم جدا لارتداء مثل هذه الأزياء السيئة".

بالمقابل، رأى متابعون آخرون أن ثياب قائد الريال جميلة، إذ قال أحدهم "ذوق جيد أيها الملك سيرجيو راموس".

وكتب آخر معبرا عن إعجابه بزي راموس "هذا هو المعنى الحقيقي للموضة"، حسب تعبيره.

يذكر أن راموس يستعد لخوض مباراة هامة مع الريال أمام باريس سان جيرمان خلال دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.