الجزيرة الإماراتي يحقق فوزه الأول على الغرافة القطري.. وأهلي جدة يقهر تراكتور الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق الجزيرة الإماراتي فوزه التاريخي الأول على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، في حين نجح أهلي جدة السعودي في الانتصار على فريق تراكتور ساري الإيراني، ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة الآسيوية الأغلى على مستوى أندية القارة الصفراء.

فعلى أرضية ملعب الشيخ محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، تقدم الجزيرة مبكرا عند الدقيقة العاشرة عبر البرازيلي رومارينيو، الذي سجل هدفا رائعا من زاوية مستحيلة، قبل أن يتعادل الغرافة عبر الإيراني مهدي طارمي بعدها بدقيقة.

أضاف "فخر أبوظبي" الهدف الثاني عبر النجم علي مبخوت عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الجزيرة.

وفي الشوط الثاني، أضاف الجزيرة الهدف الثالث عبر اللاعب احمد العطاس، بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، عند الدقيقة 69، قبل أن يقلص النجم الهولندي ويسلس شنايدر، الفارق للفريق القطري عند الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف جزراوية مقابل هدفين للغرافة.

وهذا هو الفوز الأول للجزيرة على الغرافة في بطولة دوري أبطال آسيا، إذ التقى الفريقان في أربع مناسبات سابقة، وفاز الغرافة في ثلاث مباريات وحصل التعادل السلبي في لقاء وحيد.

من جانبه، تمكن الأهلي السعودي من قهر فريق تراكتور الإيراني بهدف نظيف سجله اللاعب مهند عسيري عند الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وبهاتين النتيجتين، تصدر الجزيرة فرق المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الأهلي، في حين تذيل الفريقين الإيراني والقطري المجموعة الأولى دون رصيد من النقاط.