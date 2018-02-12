آل الشيخ لرئيس نادي الاتحاد الجديد: اشرح وش بتسوي ولا بتوحشنا بدري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حث رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، رئيس نادي اتحاد جدة الجديد، نواف المقيرن، على الظهور وشرح ما ينوي فعله مع النادي، بعد قرار تعيينه، الإثنين.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "الأخ نواف المقيرن اطلع اليوم مع وليد الفراج واشرح وش بتسوي للاتحاد ولا بتوحشنا بدري".

ويقدم الإعلامي السعودي وليد الفراج برنامج أكشن يا دوري، الذي يعنى بطرح مواضيع الكرة السعودية على قناة MBC Action.

بالمقابل، رد المقيرن على تغريدة آل الشيخ قائلا "أشكر معاليكم على هذه الثقة وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم و ظن جمهور نادي الاتحاد و ما يوحشك غالي يا أبو ناضر".

وأجابه رئيس هيئة الرياضة السعودية قائلا "المهم زهب الـ50 مليون وحقك علينا محترفين اثنين زي الأندية هالسنة".

وكان آل الشيخ قد أعلن عن موافقة المقيرن على ترأس مجلس إدارة "النمور"، ابتداء من الموسم القادم، وكشف عن أن الأخير وعد بدعم شخصي يصل إلى 50 مليون ريال سعودي للنادي.