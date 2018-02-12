بايرن ميونخ يوفر لمشجعيه فرصة مشاهدة المباريات من "السرير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبرم نادي بايرن ميونخ الألماني اتفاقية شراكة مع سلسلة فنادق "ماريوت" ليكون الفندق الشهير الشريك الرسمي للنادي البافاري، ولكن الجانب المميز من هذه الاتفاقية، هو منح نزلاء فندق Courtyard التابع لماريوت، فرصة متابعة مباريات البايرن من غرفهم التي تطل على ملعب "أليانز أرينا"، لتكون هذه هي التجربة الأولى في عالم كرة القدم لهذا النوع من الرفاهية لعشاق الساحرة المستديرة.

وأعلنت سلسلة الفنادق الشهيرة عبر موقعها الرسمي عن إبرام الاتفاقية التي ستعطي النزلاء فرصة متابعة مباريات الفريق البافاري المحلية والأوروبية من غرفهم التي تشرف على أرضية ملعب "اليانز أرينا".

وقال نائب رئيس ماريوت، جون ليسينس، عن هذه الاتفاقية "نزلاء فندق Courtyard شغوفين وجادين بعملهم ويسعون دائما للنجاح، وهي الصفات التي يتمتع بها الرياضيون".

أما رئيس البايرن والنجم الألماني السابق، كارل هاينز رومينيغه فقال "نحن سعداء بتوقيع عقد شراكة بين مؤسستين رائدتين مثل بايرن ميونخ وفندق Courtyard التابع لماريوت"، وتابع "انا مقتنع بأن هذه الشراكة مثالية وفريدة، وأنا سعيد جدا لأن الجماهير ستنتفع من هذه الشراكة، عبر تقديم الشريك الرسمي للبايرن فرصة لهم لمتابعة المباريات بطريقة جذابة".

ورغم أن وسيلة الترفيه هذه تبدو جذابة وفريدة من نوعها، إلا أن السؤال المطروح يبقى في قدرتها على توفير نفس شعور التواجد في المدرجات والتشجيع مع بقية الجماهير بالنسبة للزوار الذين يرغبون في دعم فريقهم خلال المباريات المحلية والقارية.