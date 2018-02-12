السفير البريطاني في مصر للنجم المصري السابق: حازم يا ابن إمام بتدي الدرس بكام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه السفير البريطاني في مصر، جون كاسن، رسالة شكر لنجم نادي الزمالك سابقا، حازم إمام، على دعمه لمبادرة "مصر الملهمة"، قائلا "حازم يا بان إمام بتدي الدرس بكام"، باللهجة المصرية، قبل أن يرد عليه الأخير قائلا "عالمي والله يا سيادة السفير".

ونشر كاسن رسالة شكر للنجم المصري السابق عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها "شكرا حازم إمام على دعمك لمبادرة مصر الملهمة وتشجيعك للمهارات والمبادرات الشابة المصرية".

وأضاف السفير البريطاني في نفس التغريدة "تواضعك بيضيف لنا كلنا ويعلمنا. الاتحاد في القلب بس الزمالك أجدع ناس"، وختم التغريدة قائلا "حازم يا ابن إمام بتدي الدرس بكام".

ورد إمام على تغريدة كاسن قائلا "عالمي والله يا سيادة السفير انت تؤمر"، معيدا نشر تغريدة السفير البريطاني.

وأطلقت السفارة البريطانية مبادرة "مصر الملهمة" لدعم صانعي التغيير في المجتمع المصري والاحتفال بهم كمثال ملهم لباقي الشباب.