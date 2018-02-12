محمد صلاح يتقمص شخصية "علاء الدين" في تهنئة لوفرين بمباراته رقم 100

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب الكرواتي لليفربول، ديجان لوفرين، صورة لزميله المصري محمد صلاح، الذي هنأه الوصول إلى المباراة رقم 100 مع الفريق الأحمر، متقمصا شخصية علاء الدين وحاملا بيده مصباحا سحريا يخرج منه المدافع الكرواتي على شكل مارد.

وكتب لوفرين على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع إنستغرام "شكرا مو"، في إشارة إلى محمد صلاح.

وظهر الفرعون المصري، الذي تقمص شخصية علاء الدين الشهيرة، وهو يحمل مصباحا يخرج منه لوفرين على هيئة مارد، وكتب أسفلها "تهانينا لك بالوصول إلى 100 مباراة مع ليفربول يا أخي".

وكان لوفرين قد وصل إلى مباراته رقم 100 مع "الريدز" حين واجه فريقه السابق، ساوثهامبتون، في المباراة التي سجل فيها صلاح هدفا وصنع آخر.

يذكر أن النجم المصري ينافس على جائزة هداف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصوله إلى الهدف رقم 22، كما أصبح أول لاعب يشارك في 29 هدفا مع ليفربول في موسمه الأول مع الفريق.