تعادل أبيض في "قمة الزعامة" بين الهلال والعين في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتهت قمة "الزعامة" بين الهلال السعودي والعين الإماراتي بالتعادل السلبي، في أول مباراة للزعيم السعودي على أرضية ملعبه الجديد، وأول مواجهة للفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

فعلى أرضية ملعب "جامعة الملك سعود" في العاصمة السعودية، الرياض، تبادل الفريقان السيطرة طيلة دقائق المباراة مع تفوق نسبي للهلال، لكن الشباك بقيت نظيفة حتى صافرة النهاية.

وشهد اللقاء مشاركة اللاعب المغربي المنتقل حديثا إلى صفوف الهلال، أشرف بن شرقي، وزميله الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي.

وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان المركز الثالث برصيد نقطة لكل منهما، مع تفوق الريان القطري واستقلال طهران الإيراني بفارق الأهداف بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما.

يذكر أن هذه هي المباراة الأولى على أرضية ملعب الهلال الجديد، والتي كانت تتمنى الجماهير الهلالية أن تشهد فوزا تاريخيا أول لفريقها.