السد القطري يتفوق على الوصل الإماراتي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلب السد القطري تأخره أمام مضيفه الوصل الإماراتي إلى فوز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب نادي الوصل في دبي.

وتقدم "الإمبراطور" عند الدقيقة 26 عبر اللاعب البرازيلي فابيو دي ليما، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للوصل.

وبقي الوصل متقدما بهدف نظيف حتى الدقيقة 78 حين سجل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، هدف التعادل قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني للزعيم القطري عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، صالح السد.

وبهذا الفوز، حقق السد فوزه التاريخي الأول على الوصل في دوري أبطال آسيا، في أول مباراة رسمية تجمع الفريقين.

يذكر أن الفريق القطري احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن بيرسبوليس الإيراني الذي نجح بالفوز على ناساف كارشي الأوزبكي.