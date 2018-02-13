لعنة الإصابات تضرب يوفنتوس قبل مواجهة توتنهام في القمة الأوروبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد عشاق كرة القدم لإحدى مباريات القمة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حين يواجه يوفنتوس الإيطالي نظيره توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، فما الذي تحتاج لمعرفته عن هذه المواجهة المصيرية؟

الإصابات تضرب يوفنتوس

يعاني الفريق الإيطالي العريق من أزمة بسبب تعرض عدد من لاعبيه للإصابة، إذ يغيب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لإصابته في الفخذ، والكولومبي خوان كوادرادو لإصابة في الفخذ أيضا.

ولا تقتصر معاناة اليوفي على غياب الثنائي اللاتيني، بل يغيب أيضا لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي لإصابة في الفخذ، والمدافع الإيطالي أندريا بارزالي لإصابة في عضلة السمانة، والسويسري ستيفان شتاينر، لإصابة في الفخذ، والألماني بينيدكت هوفيديش لإصابة في نفس المنطقة.

توتنهام بكامل الجاهزية

يدخل الفريق الإنجليزي هذه المباراة بالجاهزية القصوى، إذ لا يفتقد سوى لجهود اللاعب البلجيكي توبي ألديرفيريلد، الذي يعمل على تحسين لياقته ليكون جاهزا قريبا.

معنويا، يعيش "السبيرز" إحدى أفضل فتراتهم خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على الغريم التقليدي، أرسنال، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف نظيف.

معلومات تاريخية

ستكون هذه المباراة الأولى بين الفريقين في الإطار الرسمي، إذ تقابلا سابقا في مباراتين وديتين فاز اليوفي في إحداها وانتصر توتنهام في الأخرى.

أين ومتى؟

ستقام المباراة على أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا" في مدينة تورينو الإيطالية، وستنطلق عند الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش.