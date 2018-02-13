المصري حسين السيد يرمي قارورة مياه على وجه الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض الحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبرغ لموقف طريف خلال إدارته لمباراة الاتفاق والفيحاء ضمن مبارايت الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، حين قام اللاعب المصري حسين السيد برمي قارورة مياه لتصطدم بوجهه.

وقام السيد برمي القارورة بطريقة عشوائية إلى خارج أرضية الملعب لتصطدم بوجه الحكم الإنجليزي الذي كان يطمئن على سلامة أحد اللاعبين.

وذهب اللاعب المصري جريا ليعتذر لكلاتنبرغ الذي قبل الاعتذار، واعتبر الحادثة لقطة طريفة، ليقوم بإشهار بطاقة صفراء وهمية للاعب على سبيل الدعابة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، إذ سجل اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف هدفا للاتفاق وتعادل اللاعب التشيلي روني فيرنانديز للفيحاء.