لاعبات الكاراتيه السعوديات يتألقن في دورة الألعاب العربية للسيدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تألقت لاعبات الكاراتيه السعوديات في النسخة الرابعة من دورة الألعاب العربية للسيدات والتي استضافتها مدينة الشارقة الإماراتية، بعد أن حصدن خمس ميداليات، أربع برونزيات وفضية واحدة.

وحققت اللاعبة غاية الخالد ميدالية فضية في فئة "تحت 68 كغ"، في حين فازت آمنة دفتردار بميداليتين برونزيتين في فئة "تحت 55 كغ".

أما منال زايد فحققت ميدالية برونزية في فئة "كاتا فردي"، وفازت مواطنتها بدور السرحان ببرونزية "فوق 68 كغ".

وشاركت السعودية في خمس رياضات خلال هذه الدورة، وهي كرة السلة وكرة الطاولة ومبارزة الشيش وألعاب القوى والكاراتيه.

وقالت رئيسة الاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية ووكيل هيئة الرياضة للقسم النسائي، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، "لطالما لعبت النساء السعوديات دورا بارزا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وشكلن قوة نهضوية في شتى المجالات، واليوم أصبحن جزءا متكاملا من المنظومة الرياضية كذلك"، حسب تعبيرها.

يذكر أن الستار أسدل على هذه الدورة، الإثنين، بمشاركة 69 فريقا من 17 دولة عربية، تحت شعار "العالم ملعبك، ننتصر معا".