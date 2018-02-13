نورة التركي أول سيدة سعودية تتسلم منصب نائب رئيس اتحاد رياضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السعودي للرماية عن تعيين نورة بنت صالح التركي، بمنصب نائب الرئيس، لتكون أول سيدة تستلم هذا المنصب في تاريخ السعودية.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودة عن تعيين التركي نائبا لرئيس اتحاد الرماية بعد اجتماع لمجلس الإدارة عقده رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ.

وعبرت نائبة رئيس اتحاد الرماية الجديدة عن شكرها لأعضاء المجلس على ثقتهم بها، كما أثنت على آل الشيخ، وتمنت أن تكون "عند حسن ظن قادة البلاد".

وتعد التركي أول سيدة سعودية تتسلم منصب نائب رئيس اتحاد رياضي، إذ كان أول منصب رياضي للنساء السعوديات من نصيب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، التي تسلمت منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي ورئيس اتحاد الرياضة المجتمعية.