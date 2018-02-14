العين يصف قرارات حكم مباراته أمام الهلال بـ"المستفزة".. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعترض نادي العين الإماراتي على لسان مشرف قطاع الفريق الأول، محمد عبيد حماد الظاهري، أداء حكم مباراة الفريق أمام الهلال، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونقل العين عبر موقعه الرسمي على موقع تويتر تصريحات الظاهري والتي قال فيها "بعض القرارات التحكيمية كانت مستفزة، كما أن الحكم لم ينجح في اعتماد أسلوب التعامل مع لاعبي فريق العين على صعيد التخاطب بالإضافة إلى التسرع في إشهار البطاقات على عكس تعامله مع الفريق المنافس على الأرض".

وتابع الظاهري حديثه قائلا "أشهر الحكم إنذاراً لمحمد عبد الرحمن من أول احتكاك له بلاعب الهلال ومع بداية المباراة ولم يحتسب حالة تسلل واضحة ضد الفريق المنافس كانت من الممكن أن تثمر عن هدف".

وقال مشرف قطاع الفريق الأول للعين أيضا "مثل تلك الأمور من الحكم تستفز أي مدرب حريص على مصلحة فريقه خصوصاً في ظل إفراطه في توزيع البطاقات الأمر الذي ربما يؤدي افتقاد الفريق لجهود عدد من اللاعبين في مراحل حاسمة من المسابقة إثر حصولهم على إنذارات غير مستحقة".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين الكبيرين، وأدارها الحكم العماني أحمد الكاف، المعروف بقراراته الحازمة وإشهار البطاقات الملونة دون تردد.