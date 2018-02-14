توتنهام يعاقب يوفنتوس ومانشستر سيتي يضع قدما في ربع النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف توتنهام هوستبرز تعادلا مثيرا من مضيفه يوفنتوس، حين تعادل معه بهدفين لمثلهما، بعد أن تأخر بهدفين نظيفين في الدقائق الأولى، في الوقت الذي اكتسح فيه مانشستر سيتي مضيفه بازل السويسري برباعية نظيفة، ليضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا"، تقدم اليوفي عند الدقيقة الأولى عبر اللاعب الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه بعد ذلك بخمس دقائق من علامة الجزاء.

سلم يوفنتوس مجريات اللعب لخصمه الذي سيطر على الكرة في معظم دقائق الشوط الأول وكان أفضل من أصحاب الأرض، الأمر الذي أسفر عن هدف تقليص الفارق عبر النجم الإنجليزي هاري كين عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، بقيت السيطرة مع الفريق الإنجليزي الذي نجح في تسجيل هدف التعادل عبر الدنماركي كريستيان إريكسن عند الدقيقة 71 من ركلة حرة مباشرة.

ويعد هذا التعادل بطعم الفوز لتوتنهام الذي أصبح يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأقل من هدفين لمثلهما في مباراة الإياب كي يعبر إلى الدور ربع النهائي.

من جانبه، اكتسح مانشستر سيتي مضيفه بازل برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها الألماني إلكاي غوندوغان هدفين، والبرتغالي برناردو سيلفا والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وبهذا الفوز الكاسح، وضع السيتي قدما في ربع النهائي، إذ أصبح يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بأقل من فارق أربعة أهداف.