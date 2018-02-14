محمد صلاح يحقق رقما قياسيا على المستوى الشخصي مع كلوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يتألق النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي بعد تسجيله 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و29 هدفا في جميع المسابقات، محققا رقما قياسيا شخصيا بالنسبة له ولمدربه، الألماني يورغن كلوب، إذ سجل صلاح أكبر عدد من الأهداف تحت قيادة المدرب الألماني مقارنة بجميع المدربين الذين لعب معهم.

ونشر موقع Opta المختص بإحصائيات الدوريات الأوروبية الكبرى، إحصائية تظهر بأن صلاح سجل 29 هدفا تحت قيادة كلوب، في 35 مباراة.

ويأتي المدرب الإيطالي لروما الإيطالي، لوتشيانو سباليتي في المركز الثاني، إذ سجل النجم المصري 28 هدفا تحت قيادته في 62 مباراة.

ووقع صلاح على 17 هدفا مع المدرب السويسري لنادي بازل، سابقا، مورات ياكين، في 67 مباراة، مقابل 10 أهداف تحت قيادة المدرب المصري لنادي المقاولون العرب، محمد رضوان، في 27 مباراة.

وسجل الفرعون المصري تسعة أهداف مع المدرب السابق لروما الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، في 26 مباراة، كما وقع على ستة اهداف تحت قيادة المدرب الفرنسي، السابق لنفس الفريق، رودي غارسيا، خلال 21 مباراة لعبها تحت قيادته.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف تحت قيادة المدرب الألماني لبازل، هيكو فوغل، خلال 12 مباراة، في حين وضع بصمته على هدفين مع المدرب البرتغالي السابق لتشيلسي، جوزيه مورينيو، خلال 19 مواجهة، وهدفين تحت قيادة المدرب الصربي للمقاولون العرب، إيفيكا تودوروف في ست مباريات.