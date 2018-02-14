من يتفوق في "صراع الملايين" بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي ريال مدريد بضيفه باريس سان جيرمان على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في مباراة ستعتبر بمثابة "صراع الملايين"، بسبب القيمة السوقية المرتفعة للاعبي الفريقين، فمن يتفوق بينهما بقيمة لاعبيه؟

يبلغ إجمالي أسعار النجوم العشرة الكبار في ريال مدريد 414.5 مليون يورو (أكثر من 500 مليون دولار).

إذ يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأغلى سعرا في الفريق الملكي بقيمة 96 مليون يورو، يليه الويلزي غاريث بيل بـ91 مليون يورو، ثم الفرنسي كريم بنزيما بـ35 مليون يورو، والكرواتي ماتيا كوفاسيتش بـ31 مليون يورو.

أما صحاب المركز الخامس، فهو الكرواتي الآخر لوكا مودريتش بـ30 مليون يورو، يتبعه الإسباني فرانسيسكو إيسكو بنفس القيمة، والألماني توني كروس بنفس القيمة كذلك، ثم يأتي الفرنسي ثيو هيرنانديز بـ28 مليون يورو والإسباني سيرجيو راموس بـ27 مليون يورو ومواطنه داني سيبايوس بـ16.5 مليون يورو، وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

بالمقابل، تبلغ القيمة السوقية للاعبي الفريق الباريسي 727 مليون يورو (893 مليون دولار)، إذ تبلغ قيمة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا 222 مليون يورو، يليه الفرنسي كيليان مبابي بـ180 مليون يورو.

ويحتل الأوروغوياني إدينسون كافاني المركز الثالث بـ65.5 مليون يورو، ثم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بـ63 مليون يورو، والبرازيلي تياغو سيلفا بـ42 مليون يورو.

أما صاحب المركز السادس، فهو الأرجنتيني خافيير باستوري بـ42 مليون يورو، ثم الألماني جوليان دراكسلر بـ40 مليون يورو، يليه البرازيلي ماركينيوس بـ31.4 مليون يورو، ثم الفرنسي لايفن كورزافا بـ25 مليون يورو، والإسباني يوري بيرشيش بـ16 مليون يورو.