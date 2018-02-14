الوليد بن طلال يدعم الهلال بمليوني ريال.. وهكذا ردّ على مطالبات جلب رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدّم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، 2 مليون ريال لنادي الهلال السعودي، بعد حضوره مباراة النادي أمام "العين" الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.

مبادرة الوليد بن طلال جاءت تجاوباً مع دعوة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، لدعم الأندية السعودية، وبمناسبة تدشين نادي الهلال لملعبهم، بحسب ما ذكر رجل الأعمال السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء الثلاثاء.

وقد تجمهر عدد من أنصار الهلال حول سيارة الوليد لتحيته بعد خروجه من الملعب، حيث طالبه أحدهم بجلب لاعب نادي ريال مدريد، النجم كريستيانو رونالدو، ليرد عليه بإشارة تدل على أن ثمنه مرتفع.

يذكر أن قمة "الزعامة" بين الهلال السعودي والعين الإماراتي انتهت بالتعادل السلبي، ليتقاسم الفريقان المركز الثالث برصيد نقطة لكل منهما.