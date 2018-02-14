هكذا احتفل نجوم كرة القدم بعيد الحب مع شريكات حياتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل نجوم كرة القدم بعيد الحب، مع شريكات حياتهم، بطرق مختلفة، إذ عبر كل واحد منهم عن حبه وتمسكه بنصفه الآخر في هذه المناسبة، فكيف احتفل لاعبو الساحرة المستديرة بهذه المناسبة العاطفية؟
نيمار دا سيلفا
احتفل النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا مع صديقته الممثلة البرازيلية برونا ماركيزين، إذ نشر صورة تجمعهما معا وكتب فوقها "كل عيد حب سعيد"
فابريغاس
نشر النجم الإسباني سيسك فابريغاس صورة تجمعه بصديقته اللبنانية، دانييلا سمعان، وابنتيهما، وكتب بجانبها "مع حبيباتي الثلاث".
بيكهام
احتفل النجم الإنجليزي السابق دفيفد بيكهام بعيد الحب عبر نشر صورته رفقة زوجته، فيكتوريا، وكتب بجانبها "يوم حب سعيد، أتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالحب والسعادة للجميع حول العالم".
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