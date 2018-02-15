محمد صلاح لا يتوقف عن التسجيل.. وريال مدريد يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه بعد أن سجل هدفا في المباراة التي اكتسح فيها ليفربول مضيفه بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة، في الوقت الذي قلب فيه ريال مدريد الطاولة على ضيفه باريس سان جيرمان وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعلى أرضية ملعب "ٍسانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، تقدم الضيوف عند الدقيقة 33 عبر الفرنسي أدريان رابيو، ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، استلم سان جيرمان زمام السيطرة، لكن لاعبوه أضاعوا العديد من الفرص أمام المرمى المدريدي، ليعاقبه الريال بهدف ثان عبر رونالدو عند الدقيقة 83، وثالث عبر البرازيلي مارسيلو بعدها بدقيقتين.

وفي البرتغال، وضع ليفربول قدما في ربع النهائي بعد أن اكتسح مضيفه بورتو بخماسية نظيفة، سجل منها صلاح هدفا عند الدقيقة 29، كما وقع السنغالي ساديو ماني على "هاتريك"، وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو هدفا.

وبهاتين النتيجتين، أصبح يحتاج ريال مدريد للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، أو هدفين مع تسجيل أكثر من هدف (4-2) مثلا، ليعبر إلى ربع النهائي، في حين لا يخرج ليفربول من المنافسة إلى في حالة خسارته بفارق ستة أهداف أو خمسة أهداف مع تسجيل الفريق البرتغالي أكثر من خمسة أهداف (6-1) على سبيل المثال في مباراة الإياب.

يذكر أن، الفرعون المصري سجل هدفه رقم 30 خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في موسم واحد مع ليفربول، منذ موسم 2013/2014، حين سجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز 31 هدفا.