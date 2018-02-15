جماهير ليفربول تغني لمحمد صلاح: إذا سجلت مجددا سنصبح مسلمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ابتكرت جماهير ليفربول أغنية جديدة لنجمها المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفا في مرمى بورتو البرتغالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أشار فيها المشجعون إلى إمكانية اعتناقهم الدين الإسلامي في حال سجل اللاعب المصري المزيد من الأهداف.

وتقول كلمات الأغنية "إذا كان جيدا بما فيه الكفاية لي، إذ سجل المزيد من الأهداف، سأصبح مسلما مثله".

وسجل صلاح هدف فريقه الثاني في شباك بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي لعبت على أرضية ملعب "دراغاو" وانتهت بخماسية نظيفة لليفربول.

ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 30 خلال الموسم الحالي في جميع البطولات التي خاضها مع "الريدز".