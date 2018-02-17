برشلونة على موعد مع تحقيق إنجاز تاريخي أمام إيبار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد برشلونة لخوض مباراة هامة في الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني أمام إيبار، إذ يسعى الفريق الكتالوني في هذه المباراة لتحقيق رقم قياسي في تاريخ النادي، بأن يكمل 31 مباراة في "الليغا" دون هزيمة.

ويحمل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في موسم 2010/2011، الرقم القياسي بـ31 مباراة دون هزيمة في الليغا، وهو الرقم الذي يسعى برشلونة لمعادلته.

وإذا ما نجح الفريق الكتالوني في تحقيق نقطة التعادل أمام إيبار، السبت، سيكون قد وصل إلى المباراة رقم 31 دون هزيمة في الدوري.

وكانت آخر هزيمة لبرشلونة في "الليغا" قبل ثماني جولات من نهاية الموسم الماضي أمام ملقا، حين خسر بهدفين نظيفين، بتاريخ 8 إبريل/نيسان من عام 2017.

وحقق الفريق الكتالوني بعد تلك الهزيمة سبعة انتصارات في الدوري تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، قبل أن يكمل المدرب الحالي إيرنيستو فالفيردي السلسلة، بـ23 مباراة دون هزيمة.