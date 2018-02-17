برشلونة يصنع التاريخ أمام إيبار وميسي يواصل صيامه عن التهديف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق برشلونة رقما تاريخيا بعد انتصاره على مضيفه إيبار بهدفين نظيفين، ليكمل 31 مباراة دون هزيمة في "الليغا"، وهي السلسلة الأطول في تاريخ النادي الكتالوني، في حين واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صيامه عن التهديف، والذي يستمر لـ20 يوما.

فعلى أرضية ملعب "إيوروا البلدي"، تقدم برشلونة عبر اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، عند الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للفريق الكتالوني.

وفي الشوط الثاني، حاول إيبار العودة في اللقاء، وشكل أكثر من فرصة خطرة على مرمى برشلونة، لكن الضيوف نجحوا في خطف الهدف الثاني عبر اللاعب الإسباني جوردي ألبا، عند الدقيقة 88.

وبهذا الفوز، وصل برشلونة إلى نقطته رقم 62 ليبتعد بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، مؤقتا، كما حقق الفريق الكتالوني إنجازا تاريخيا بعد وصوله للمباراة رقم 31 دون هزيمة في الدوري الإسباني، وهي السلسلة الأطول في تاريخه.

من جانبه، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صيامه عن التهديف، إذ كان آخر هدف سجله في 28 يناير/كانون ثاني الماضي، أمام ديبورتيفو ألافيس.