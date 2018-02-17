محمد صلاح يعبر عن سعادته بحب الجماهير ويتحدث عن لافتة "الملك المصري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى النجم المصري محمد صلاح حوارا مع الموقع الرسمي لنادي "ليفربول"، عبر فيه عن سعادته بحب الجماهير له وأشار إلى أنه يعمل على تطوير نفسه كل يوم.

وقال صلاح عن تسجيله 30 هدفا خلال موسمه الأول مع النادي "إنه أمر رائع وأنا سعيد جدا به، ولكن علي أن أواصل وأتطلع لتسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع النجم المصري حديثه قائلا "أفكر دائما في تطوير نفسي وهذا ما أفعله كل يوم، أنظر إلى نفسي وأحاول أن أتطور".

وعن شعوره الحالي قال صلاح "أنا سعيد حاليا وهذا هو الأهم، من المؤكد أنني سأقدم المزيد في المستقبل".

أما عن مدربه وزملائه في الفريق قال النجم المصري "كما قلت سابقا، اللاعبون والمدربون هنا يجعلون الأمور أكثر سهولة، أنا ألعب بجانب لاعبين جيدين، كل منهم يمتلك جودة مختلفة وهذا ما يسهل من مهمتي".

عبر صلاح عن سعادته باللافتة التي وضعتها له جماهير الفريق قبل مباراة بورتو البرتغالي في دوري الأبطال قائلا "لقد سعدت جدا برؤيتها قبل المباراة بليلة، أود أن أشكر الجماهير عليها، إنها شيء مختلف ورائع، أشعر بمحبة الجماهير، وأنا سعيد جدا بذلك".

يذكر أن الجماهير كانت قد علقت لافتة كبيرة أمام فندق الفريق في البرتغال كتب عليها "الملك المصري"، مع صورة لصلاح.