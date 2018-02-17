حكاية مونديال 86: مارادونا يسجل "هدف القرن" والعراق يشارك رغم الحرب مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استضافت المكسيك نسخة عام 1986 من كأس العالم، والتي توج بلقبها المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا الذي سجل "هدف القرن"، كما شهدت البطولة مشاركة المنتخب العراقي للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه رغم الحرب التي كانت مندلعة بين العراق وإيران حينها.

العراق يشارك رغم الجراح

اندلعت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران عام 1980 واستمرت ثمانية أعوام، ورغم ذلك، إلا أن المنتخب العراقي نجح في تسجيل مشاركته الأولى في المونديال عام 1986.

تصدر "أسود الرافدين" مجموعتهم في الدور الأول، قبل أن يواجهوا الإمارات في الدور الثاني، ثم سوريا في الدور النهائي، ويحجزوا مقعدهم في كأس العالم.

لم تكن مشاركة المنتخب العراقي في المونديال بمستوى طموحات الجماهير العراقية، إذ خسر الفريق ثلاث مباريات وسجل هدفا وحيدا، ليغادر البطولة من الدور الأول.

المغرب يصنع التاريخ

صنع "أسود الأطلس" التاريخ بعد أن تصدروا المجموعة السادسة، على حساب إنجلترا وبولندا والبرتغال، ولعب المنتخب المغربي في الدور الثاني أمام ألمانيا الغربية وخسر بهدف نظيف.

وكان هذا التأهل التاريخي الوحيد في تاريخ المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من المونديال.

معجزة مارادونا

يتفق عدد لا بأس به من عشاق كرة القدم، على أن مونديال 1986، كان بطولة مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للقب بعد تسجيله خمسة أهداف، جاء اثنان منها أمام إنجلترا في ربع النهائي، إذ سجل أحدهما بيده والآخر بعد مراوغته لخمسة لاعبين إنجليز بانطلاقة مذهلة من منتصف الملعب ليلقب هذا الهدف بـ"هدف القرن".

النهائي

نجح المنتخب الأرجنتيني في حصد اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على ألمانيا الغربية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج باللقب العالمي للمرة الثانية والأخيرة في تاريخه حتى اللحظة.