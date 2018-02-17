لاعبون أجبروا مورينيو على "الندم" لتفريطه بهم بعد أن تحولوا إلى نجوم
لاعبون أجبروا مورينيو على "الندم" لتفريطه بهم
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يعتبر المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، بسبب الإنجازات التي حققها مع أندية مختلفة، لكنه ارتكب في محطاته التدريبية بعض الأخطاء التي يمكن أن يكون قد ندم عليها لاحقا، نستعرض لكم عددا من اللاعبين الذين فرط بهم مورينيو فأصبحوا من أهم نجوم كرة القدم في العالم.
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