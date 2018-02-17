دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يعتبر المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، بسبب الإنجازات التي حققها مع أندية مختلفة، لكنه ارتكب في محطاته التدريبية بعض الأخطاء التي يمكن أن يكون قد ندم عليها لاحقا، نستعرض لكم عددا من اللاعبين الذين فرط بهم مورينيو فأصبحوا من أهم نجوم كرة القدم في العالم.