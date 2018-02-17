منها "تأهيل المقبلين على الزواج".. تعرف على مبادرات الأندية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تنفيذ 129 مبادرة من أصل 200 قدمتها الأندية السعودية، حتى شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، عبر لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهرية في الاتحاد، وقد جاء من بينها عدة مبادرات ملفتة، نستعرض لكم أبرزها.

تأهيل المقبلين على الزواج

تبنى نادي الفتح ثلاث مبادرات كان أبرزها تأهيل المقبلين على الزواج، وقد استفاد من هذه المبادرة 35 شخصا.

الحقيبة الشتوية

نفذ نادي الفيحاء مبادرة الحقيبة الشتوية، والتي سيتم من خلالها تأمين احتياجات العمالة الوافدة لمواجهة برد الشتاء.

اترك مكانك نظيف

سعى نادي الاتحاد إلى تنظيف الملاعب بعد خروج الجماهير منها، في مبادرة شارك فيها جمهور الفريق.

لاعبك يوظفك

أطلق نادي الهلال مبادرة "لاعبك يوظفك"، والتي هدفت إلى لتوفير فرص العمل للباحثين عنها عبر إقامة معرض للتوظيف في النادي بمشاركة لاعبي الفريق الأول، وقد استفاد 1311 شاب وشابة من هذه المبادرة وفقا للنادي.

شاهد الصور لمعرفة بقية المبادرات: