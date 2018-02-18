رئيس الهلال يستلم دعما ماليا بقيمة مليوني ريال من الوليد بن طلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تسلم رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير نواف بن سعد، الدعم المالي الذي أعلن عنه الأمير الوليد بن طلال بعد نهاية مباراة الفريق مع العين في دوري أبطال آسيا والتي كانت الأولى على الملعب الجديد للزعيم السعودي.

وأعلن النادي الأزرق عن استقبال رئيسه، للمساعد التنفيذي لرئيس شركة المملكة القابضة، واستلم منه الدعم المادي الذي وعد به بن طلال.

ووجه بن سعد شكره للوليد بن طلال على هذا الدعم وأشار إلى أنه أمر غير مستغرب على رئيس الشركة الراعية للهلال.

من جانبه، كان قد نشر الوليد بن طلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر كشف فيها عن تقديمه دعما ماليا بقيمة مليوني ريال سعودي للهلال.