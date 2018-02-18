محمد صلاح يسجل هدفا مذهلا خلال تدريبات ليفربول استعدادا لويست هام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم المصري محمد صلاح وهو يستعرض مهاراته خلال تدريبات ليفربول، في فيديو نشر على موقع "يوتيوب" بعد أن راوغ أحد زملائه ووضع الكرة في الشباك.

وظهر الفرعون المصري وهو يقوم بمراوغة مزدوجة لأحد زملائه في الفريق قبل أن يتجاوزه ويضع الكرة بين قدمي الحارس مسجلا هدفا مميزا.

ويتألق صلاح مع "الريدز" خلال الموسم الحالي بعد أن سجل 30 هدفا في جميع البطولات ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم منذ رحيل النجم الأوروغوياني لويس سورايز عن الفريق الأحمر.

يذكر أن النجم المصري ورفاقه يستعدون لخوض المباراة القادمة في الدوري الإنجليزي أمام ويست هام يونايتد، السبت المقبل.