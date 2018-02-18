تركي آل الشيخ يهدد مخترقي حساب النادي الأهلي السعودي: لن يمر الأمر مرور الكرام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هدد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، مخترقي صفحة النادي الأهلي السعودي على موقع "تويتر" بالحساب إن كان داخل أو خارج المملكة.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "حادثة اختراق حساب النادي الأهلي السعودي لن تمر مرور الكرام وسيعرف من وراءها سواء داخل المملكة أو خارجها".

وتم اختراق حساب النادي الأهلي على تويتر، من قبل جهة مجهولة، وقامت بنشر صورة للأمير خالد بن عبد الله مرفقة وسم "الرمز خالد".

وقد كان الأمير خالد رئيسا لمجلس أعضاء الشرف في النادي الأهلي، ويعتبره قسم من مشجعي النادي أحد أهم رموز الفريق عبر التاريخ.

يذكر أن الاختراق دام لدقائق قليلة قبل أن يتم استرجاع الحساب من قبل الجهة المسؤولة في النادي.