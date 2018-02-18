الاتحاد الإماراتي يكشف عن مشروع "الكرت الأخضر" ويعرضه على فيفا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الاتحاد الإماراتي عن مشروع "الكرت الأخضر" والذي يهدف لإنشاء ملاعب صديقة للبيئة وتتبع نظام "الاستدامة"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاء في التغريدة التي نشرت على الصفحة الرسمية للوكالة الإماراتية على تويتر "مشروع الكرت الأخضر عبارة عن مجموعة من الأفكار والأبحاث التي تناول فيها الفريق البحثي كيفية إنشاء ملاعب كرة قدم مستدامة".

وأشارت الوكالة إلى ان هذه الملاعب تعمل على التقليل من استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة النظيفة من أجل محاكاة البيئة الخضراء.

يذكر أن الاتحاد الإماراتي عرض المشروع على الاتحاد الدولي ونال إعجابه، وفقا لما نقلته "وام" على لسان أمين عام الاتحاد الإماراتي محمد بن هزام.