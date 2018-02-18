تشافي عن رونالدو: ماذا فعل؟ سجل هدفا من ركلة جزاء والآخر بركبته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن النجم السابق لبرشلونة والحالي للسد القطري، تشافي هيرنانديز، هجوما على من يعتقدون أن كريستيانو رونالدو كان نجم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بسبب تسجيله لهدفين، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسباني.

وقال تشافي "ماذا فعل رونالدو في المباراة؟ سجل هدفا من ركلة جزاء وآخر بالركبة، ولكن ماذا عن الفرص الخطرة التي صنعها نيمار والهجمات المرتدة التي قادها والرعب الذي زرعه في نفوس الريال؟".

وأضاف القائد السابق لبرشلونة يقولون إن رونالدو أفضل من نيمار ولكنني لا أعتقد ذلك، هذا ليس عادلا".

وعن المباراة التي فاز بها الريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين قال هيرنانديز "هل كان مدريد أفضل من سان جيرمان؟ بالنسبة لي، لا، ولكن هذا لا يهمهم (ريال مدريد)، هم فقط يسعون لتحقيق الفوز".

يذكر أن الريال كان قد نجح بالفوز على الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد.