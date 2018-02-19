الدحيل القطري يفوز على الوحدة الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تمكن الدحيل القطري من الفوز على الوحدة الإماراتي بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وتقدم الوحدة عند الدقيقة الرابعة عبر الأرجنتيني سيباستيان تيغالي من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لـ"أصحاب السعادة".

وفي الشوط الثاني، قلب الفريق القطري الطاولة على أصحاب الأرض، وسجلوا ثلاثة أهداف، عبر المغربي يوسف العربي هدفين، الدقيقتين 57 و80، في حين سجل كريم بوضياف هدفا للدحيل عند الدقيقة 75.

وقلص الوحدة الفارق عبر اللاعب المغربي مراد باتنا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، وصل الفريق القطري إلى نقطته السادسة، بعد الفوز في المباراة الأولى على ذوب آهن الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتصدر المجموعة، في حين جاء الوحدة أخيرا دون رصيد من النقاط.

يذكر أن هذا هو الفوز الأول للدحيل على الوحدة، في المواجهة التاريخية الأولى بينهما ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.