طيران الإمارات يوقع عقد شراكة قياسي مع أرسنال لمدة 5 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة طيران الإمارات عن تجديد عقد شراكتها مع نادي أرسنال الإنجليزي لخمسة أعوام قادمة، في صفقة هي الأكبر في تاريخ النادي اللندني وإحدى أكبر الصفقات في عالم كرة القدم.

وأعلنت الشركة الأكبر في عالم الطيران المدني، عن تمديد عقد الشراكة حتى موسم 2023/2024، بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (280 مليون دولار).

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات، تيم كلارك، عن تجديد العقد، "شهرة أرسنال وتأثيره حول العالم بالإضافة إلى طموحاته كناد يجعله شريكا مثاليا لطيران الإمارات".

بالمقابل، أكد رئيس مجلس إدارة أرسنال، إيفان غيزيديس، أن فترة ظهور اسم الشركة الإماراتية على قمصان الفريق هي الأطول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن علاقة الشراكة بين النادي وطيران الإمارات من أطول العلاقات في تاريخ كرة القدم.

وقد بدأت الشراكة بين الجهتين في موسم 2006/2007، وكان ذلك أول موسم يشهد ظهور اسم الشركة الإماراتية على قمصان الفريق اللندني، كما انتقل أرسنال من ملعب "هايبري" القديم إلى ملعب "الإمارات" مطلع الموسم نفسه.

وسيبقى يطلق اسم ملعب "الإمارات" على أرضية ملعب "الغانرز" حتى عام 2028، وفقا لاتفاق أبرم عام 2012.