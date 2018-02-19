رأي: أسباب قد تدفع ليفربول لتقديم عرض جديد لمحمد صلاح قبل نهاية الموسم

هذا التقرير بقلم عبيدة نفاع، محرر الشؤون الرياضية بموقع CNN بالعربية ولا يعكس بالضرورة رأي أو توجهات الشبكة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وضع النجم المصري محمد صلاح اسمه ضمن قائمة أفضل اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى في القارة الأوروبية، خلال الموسم الحالي، بعد تسجيله 30 هدفا مع ليفربول وتحطيمه للعديد من الأرقام، وكانت قد أشارت عدة تقارير صحفية في الآونة الأخيرة إلى قرب تجديد عقد صلاح مع "الريدز"، فما الأسباب التي ستدفع الفريق الأحمر لتجديد عقد النجم المصري؟

فاعلية هجومية

أهمية صلاح تكمن في أنه حل مشكلة العقم الهجومي التي عانى منها الليفر منذ رحيل اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز عن الفريق في موسم 2014/2015، فمنذ ذلك الحين فشل ليفربول بإيجاد بديل لـ"البيستوليرو"، حتى جاء النجم المصري وسد الفراغ.

طلب كبير

تألق الفرعون المصري، جعله يصبح هدفا للأندية الأوروبية الكبرى، الأمر الذي سيعجل من تمديد عقده مع ليفربول ووضع شرط فسخ عقد مرتفع لحماية اللاعب أولا أو تحقيق أكبر أرباح ممكنة في حال رغب اللاعب بالرحيل إلى ناد آخر.

ودفع ليفربول 39 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) في صفقة صلاح، حين اشتراه من روما الصيف الماضي، أما الآن فسعره قد وصل إلى 72 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار)، وفقا لموقع Transfermarket المتخصص بأسعار اللاعبين.

حافز إضافي

يسعى ليفربول لحجز مقعدا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما أنه وضع قدما في ربع نهائي النسخة الحالية من نفس البطولة، لذلك يريد "الريدز" تحفيز نجومه وعلى رأسهم صلاح لبذل المزيد من الجهد وتسجيل أهداف أخرى خلال الموسم الحالي.

يبلغ أجر محمد صلاح الأسبوعي 90 ألف جنيه إسترليني (126 ألف دولار)، ويسعى ليفربول لتقديم عقد جديد بأجر أعلى لتحفيز اللاعب على تقديم الأفضل.

إثبات وجود

تطمح إدارة ليفربول لإقناع لاعبيها بأن الفريق يستطيع الحفاظ على لاعبيه وذلك من أجل إقناعهم بمشروع النادي وقدرته على تحقيق طموحاته، وذلك بعد رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو وقبله سواريز، لذلك يريد الفريق أن يضمن سعادة وراحة أهم نجومه خلال الموسم الحالي.