"معركة كروية".. تسع بطاقات حمراء تلغي مباراة قبل 11 دقيقة من نهايتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة في بطولة "Campeanato Baiano"، في البرازيل، بين فيتوريا وبايا، تسعة حالات طرد، الأمر الذي أجبر الحكم على إيقاف المباراة قبل 11 من نهايتها.

وتقدم فريق فيتوريا بهدف قبل أن يتعادل بايا من ركلة جزاء نفذها اللاعب فينيسيوس، الذي قام بالاحتفال بطريقة مستفزة للجماهير، الأمر الذي أشعل غضب لاعبي الفريق المنافس.

وتهجم لاعبو فيتوريا على صاحب الهدف ووجهوا له عدة لكمات، لتندلع المعركة بين لاعبي الفريقين، الأمر الذي أسفر عن خمس حالات طرد، اثنتان للاعبي فيتوريا وثلاث للاعبي بايا.

وفقد اللاعبون أعصابهم وبدأت المشاحنات بينهم بالظهور بعد الحادثة، ليشهر الحكم بطاقتين حمرتين، واحدة لكل فريق.

وقبل نهاية المباراة بـ13 دقيقة تعرض لاعبان لحالة الطرد من فريق فيتوريا، ليصبح المجموع 9 بطاقات حمراء ويضطر الحكم لإنهاء اللقاء بعدها بدقيقتين.

ويجبر قانون كرة القدم الحكم على إنهاء المواجهة في حال تبقى أقل من سبعة لاعبين في أحد الفريقين.