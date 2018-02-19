كأس العالم يصل إلى رام الله بعد يوم من مغادرته تل أبيب في جولته الذهبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل كأس بطولة كأس العالم 2018، إلى مدينة رام الله الفلسطينية، وذلك خلال الجولة التي سيجوب خلالها عدة دول حول العالم قبل الوصول إلى العاصمة الروسية، موسكو، يوم حفل افتتاح المونديال.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صورا لوصول الكأس إلى رام الله، بعد يوم واحد من مغادرته تل أبيب.

وسيجوب الكأس عدة بلدان عربية، مثل الإمارات والأردن والسودان، قبل أن يكمل جولته إلى بقية الدول.

وسيحط الكأس رحاله في العاصمة الأردنية، عمان، في 20 فبراير/شباط الجاري، قبل أن يصل إلى مدينة دبي بعدها بيوم ثم إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في 22 من الشهر الجاري.