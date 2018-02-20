تعادل "إيجابي" بين العين الإماراتي والريان القطري في دوري أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهت مباراة العين الإماراتي والريان القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتقدم العين أولا من ركلة جزاء عبر اللاعب السويدي ماركوس بيرغ، عند الدقيقة العاشرة.

وتعادل الريان القطري عند الدقيقة 28، عبر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، من علامة الجزاء.

ولم يستطع أي من الفريقين تسجيل هدف الفوز في شوط المباراة الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لثمله بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة، مؤقتا، بنقطتين لكل منهما، قبل نهاية مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران الإيران.