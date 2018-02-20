الهلال يخسر أمام استقلال طهران.. وآل الشيخ يشكك في رغبة المدرب بالاستمرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر الهلال السعودي من نظيره استقلال طهران الإيراني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب السيب الرياضي في ولاية سيب العمانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل اللاعب عبد الله الحافظ هدفا بالخطأ في مرمى الهلال، مطلع الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، تصدر الفريق الإيراني فرق المجموعة الرابعة برصيد أربعة نقاط، في حين احتل الهلال المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

من جانبه، نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها عن مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز، "بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار"، حسب تعبيره.

يذكر أن مباريات الأندية السعودية والإيرانية تقام على أراض محايدة، وفقا لقرار أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.