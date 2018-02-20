تقرير: منزل كوتينيو يتعرض للسرقة والشرطة تسحب سيارته في نفس اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض منزل لاعب برشلونة، البرازيلي فيليبي كوتينيو، للسرقة بينما كان يتناول طعام العشاء مع عائلته في أحد مطاعم مدينة برشلونة، في نفس اليوم الذي قامت فيه شرطة المرور بسحب سيارته على رافعة بسبب ركنه إياها في مكان غير مسموح به.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني، تفاصيل حادثة السرقة، إذ كشفت أن اللصوص استغلوا الأشغال التي يقوم بها اللاعب البرازيلي في منزله، مستخدمين أحد السلالم للتسلل إلى داخل المنزل وسرقته.

وكان كوتينيو يتناول طعام العشاء مع عائلته في أحد مطاعم برشلونة، قبل أن يعود إلى منزله بعد منتصف الليل ويكتشف سرقته.

لم تتوقف معاناة النجم البرازيلي، الإثنين، عند هذا الحد، بل كانت الشرطة قد قامت بسحب سيارته "Audi Q7" من أمام أحد الأماكن السياحية، بسبب ركنه إياها في مكان غير مسموح به، ينما كان يقضي بعض الوقت مع أصدقائه.

ولم يسافر كوتينيو مع بعثة برشلونة إلى العاصمة البريطانية، لندن، لمواجهة تشيلسي بسبب عدم قدرته على اللعب في دوري أبطال أوروبا، لأنه لعب في النسخة الحالية من البطولة مع ناديه السابق، ليفربول.