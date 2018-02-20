اشتباك عنيف بين نجم مانشستر سيتي وأحد جماهير ويغان أتلتيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعقبت مباراة مانشستر سيتي وويغان أثليتك ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، أحداث عنف، إذ اشتبك لاعبو السيتي مع الجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب للاحتفال وكان على رأسهم النجم الأرجنتني سيرجيو أغويرو.

وانتهت المباراة بمفاجأة مدوية، بعد أن نجح ويغان بالفوز بهدف نظيف على السيتي ليقصيه من البطولة.

اجتاحت جماهير ويغان أرضية الملعب للاحتفال بفوز فريقها، وقامت باستفزاز لاعبي السيتي ما أسفر عن حدوث عراك بين أغويرو وأحد المشجعين.

لم يقتصر الاشتباك على أرضية الملعب، بل امتد إلى النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس، حين حدثت ملاسنة عنيفة بين المدرب الإسباني بيب غوارديولا وأحد أعضاء الجهاز الفني لويغان كادت أن تصل للاشتباك بالأيدي.

وأشارت الصحف الإنجليزية إلى أن الاتحاد الإنجليزي سيفتح تحقيقا في الأحداث التي أعقبت المباراة لمعاقبة من تسببوا بها.